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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2020 13:50
GÜNCEL HABERLER



***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERIC JEAN- EDOUARD DECOURCHELLE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil - Finans Direktörü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
JEAN-LUC KHAYAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcrada Görevli Değil Yok Hukuk Danışmanı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
DENİZ UNAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog İcrada Görevli İnsan Kaynakları Direktörü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
DEĞERHAN USLUEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil - Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Risk Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - üye, Denetimden Sorumlu Komite-üye
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.07.2020 İcrada Görevli Değil - Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi
ABDULLAH CUMHUR MENTEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Direktör - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi - Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876682


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Altın Ons 1.860 1.860 -7,70  
Altın Gr. 456 456 -1,77  
Cumhuriyet 3.050 3.096 6,00  
Tam 3.026 3.103 -0,39  
Yarım 1.463 1.501 -0,19  
Çeyrek 734 750 -0,10  
Gümüş.Ons 22,81 22,85 -0,32  
Gümüş Gr. 5,58 5,59 -0,09  
B. Petrol 41,65 41,65 -0,29  
Seans Raporu 16:36
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