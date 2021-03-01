***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERIC JEAN- EDOUARD DECOURCHELLE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil - Finans Direktörü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -JEAN-LUC KHAYAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcrada Görevli Değil Yok Hukuk Danışmanı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -DENİZ UNAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog İcrada Görevli İnsan Kaynakları Direktörü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeDEĞERHAN USLUEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil - Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Risk Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - üye, Denetimden Sorumlu Komite-üyeAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.07.2020 İcrada Görevli Değil - Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim KomitesiÖZGÜR DENİZ ERZİNCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 24.02.2021 İcrada Görevli Değil Direktör Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yönetim Komitesi/ Risk Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913859BIST