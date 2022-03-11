***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
11.03.2022 18:17
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:
1. 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Yönetim Kurulunca hazırlanmış "Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası"nın incelenerek kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE
Jean- Luc KHAYAT
Özgür Deniz ERZİNCAN
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Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz UNAT
Değerhan USLUEL
Agah UĞUR
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009616
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1258
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1588
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1855
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
18:05936,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -15,81
|Açılış
|: 935,83
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7125
|14,7287
|% -0,85
|
|Euro
|16,1218
|16,1588
|% -1,13
|
|Sterlin
|19,2261
|19,3225
|% -0,61
|
|Frank
|15,7433
|15,8381
|% -0,81
|
|Riyal
|3,9168
|3,9364
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-22,00
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-13,25
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866