***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.05.2022 12:25
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan toplantı sonucunda oybirliği ile 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Denetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Agah Uğur ve bağımsız yönetim kurulu üyesi (ii) Sn. Değerhan Usluel'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Değerhan Usluel ve Yönetim kurulu üyemiz (ii) Sn. Özgür Deniz Erzincan'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri (i) Sn. Agah Uğur, (ii) Sn. Değerhan Usluel, yönetim kurulu üyelerimizden (iii) Sn. Deniz Unat ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (iv) Sn. Süleyman Mert Aydın'ın seçilmelerine, 2. Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032653
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|LIDFA
|9,11
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|POLHO
|4,81
|111.085.951
|% 8,09
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|ARCLK
|80,00
|1.030.559.263
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|ALKA
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|MEPET
|3,71
|15.705.112
|% -8,85
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|KZBGY
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|MZHLD
|54,35
|3.939.503
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|IMASM
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|5.995.337
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|EMKEL
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|SISE
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|ARCLK
|80,00
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|% 7,53
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|KOZAL
|191,60
|637.845.479
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|HEKTS
|30,28
|627.847.853
|% 4,13
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|SKBNK
|1,32
|209.963.988
|% 4,76
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|EKGYO
|2,60
|303.183.949
|% 0,00
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|HALKB
|5,57
|600.583.507
|% -1,59
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|DOHOL
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|% 1,37
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|YKBNK
|4,49
|232.939.323
|% -0,66
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|Alış
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|Dolar
|16,3682
|16,3822
|% 0,11
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|Euro
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|17,6043
|% 0,77
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|Sterlin
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|Altın Ons
|1.844
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|-9,35
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|Altın Gr.
|973
|973
|-1,61
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|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
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|Tam
|6.435
|6.597
|-7,47
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|Yarım
|3.110
|3.191
|-3,62
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|Çeyrek
|1.560
|1.596
|-1,81
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|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,09
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|112
|112
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