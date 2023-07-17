***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.07.2023 15:59
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan toplantı sonucunda oybirliği ile
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
Denetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Agah Uğur ve bağımsız yönetim kurulu üyesi (ii) Sn. Arif Sinan Ülgen'in seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Arif Sinan Ülgen ve Yönetim kurulu üyemiz (ii) Sn. Özgür Erdem Aydın'ın seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri (i) Sn. Agah Uğur, (ii) Sn. Arif Sinan Ülgen, yönetim kurulu üyelerimizden (iii) Sn. Romain Jerome Bourgereau ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (iv) Sn. Süleyman Mert Aydın'ın seçilmelerine,
2. Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172676
BIST