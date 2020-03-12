***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:09
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827356
BIST
11:1497.403
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -3.563,75
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.299
11:146,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
11:147,0323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:14329,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,64
|Açılış
|: 329,30
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.175.665
|% 20,00
|
|ECILC
|4,69
|176.478.563
|% 17,54
|
|SELEC
|8,55
|66.825.375
|% 15,85
|
|DEVA
|11,49
|88.662.016
|% 15,59
|
|VKING
|3,91
|6.900.520
|% 15,00
|
|HUBVC
|16,16
|17.581.570
|% -19,20
|
|RYSAS
|4,64
|15.607.385
|% -18,45
|
|RYGYO
|4,35
|8.780.490
|% -18,39
|
|TSPOR
|3,54
|69.128.056
|% -17,67
|
|SKTAS
|2,19
|1.136.136
|% -16,73
|
|THYAO
|8,91
|223.116.042
|% -7,28
|
|ASELS
|24,76
|203.453.650
|% -5,35
|
|ECILC
|4,69
|176.478.563
|% 17,54
|
|MGROS
|23,88
|113.124.864
|% 3,92
|
|DEVA
|11,49
|88.662.016
|% 15,59
|
|IHLGM
|1,01
|61.969.829
|% -9,82
|
|ODAS
|1,40
|66.493.935
|% -13,04
|
|ADESE
|1,31
|53.573.326
|% -0,76
|
|ECILC
|4,69
|176.478.563
|% 17,54
|
|CEMAS
|0,81
|30.400.183
|% -11,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9689
|8,0089
|% 0,37
|
|Frank
|6,6442
|6,6843
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|9,46
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|34,24
|34,24
|-1,55
|