***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:55
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833169
BIST
14:0787.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -322,61
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:076,5231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0737
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
14:077,2137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
14:07341,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,65
|Açılış
|: 341,71
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|26.265.324
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.121.444
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|4.381.711
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.723.707
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.585.151
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|278.303
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.217
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|QNBFL
|111,20
|2.388.327
|% -9,59
|
|PGSUS
|31,42
|311.736.286
|% -9,03
|
|THYAO
|8,62
|426.335.196
|% -2,71
|
|ASELS
|23,14
|318.818.642
|% 0,09
|
|PGSUS
|31,42
|311.736.286
|% -9,03
|
|GARAN
|7,97
|258.663.450
|% 1,14
|
|SASA
|7,69
|241.570.914
|% 5,92
|
|IHLGM
|0,94
|125.627.474
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,48
|40.985.689
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,91
|129.603.630
|% -1,04
|
|TSPOR
|2,68
|168.894.412
|% 3,47
|
|THYAO
|8,62
|426.335.196
|% -2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0850
|8,1256
|% 1,04
|
|Frank
|6,8075
|6,8485
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7336
|1,7423
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.628
|-1,68
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,09
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,04
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|B. Petrol
|26,38
|26,38
|-1,57
|
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