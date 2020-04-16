***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:23
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838581
BIST
13:2496.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 387,35
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:246,9180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
13:247,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:24383,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,42
|Açılış
|: 383,90
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,25
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.211.432
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|114.299
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.037.107
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|71.016.421
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.933.231
|% -9,93
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|PENGD
|3,76
|179.400.633
|% -8,96
|
|PGSUS
|51,05
|824.593.181
|% -7,94
|
|THYAO
|10,23
|577.151.897
|% -1,25
|
|ASELS
|26,68
|501.369.547
|% 0,91
|
|ECILC
|4,67
|468.162.475
|% 6,86
|
|MGROS
|29,48
|394.556.411
|% 2,15
|
|ECILC
|4,67
|468.162.475
|% 6,86
|
|IHLAS
|0,58
|38.467.241
|% -4,92
|
|IHLGM
|1,01
|61.672.884
|% -0,98
|
|THYAO
|10,23
|577.151.897
|% -1,25
|
|IEYHO
|0,55
|29.846.998
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6103
|8,6535
|% -0,23
|
|Frank
|7,1300
|7,1730
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8368
|1,8460
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|10,64
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|16,00
|
|Tam
|2.532
|2.593
|16,40
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|8,00
|
|Çeyrek
|618
|631
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,83
|