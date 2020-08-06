***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:44
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865863
BIST
17:071.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -42,31
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:077,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,2545
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:078,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,2898
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:07485,39
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 23,61
|Açılış
|: 485,39
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.075.294
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.191.929
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.038.622
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|194.861.434
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|30.958.342
|% 9,95
|
|KARTN
|549,00
|12.207.375
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.776.286
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.879.623
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.206.001
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|SISE
|5,92
|1.032.214.654
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|ASELS
|15,85
|947.215.425
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|571.279.037
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|461.210.021
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% 3,84
|
|Frank
|7,9780
|8,0261
|% 3,27
|
|Riyal
|1,9380
|1,9477
|% 3,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|25,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,52
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|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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