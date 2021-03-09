***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 11:16
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916467
BIST
12:341.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.547
En Düşük
1.535
12:347,6445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1079
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6341
12:349,1072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0888
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0880
12:34418,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 418,19
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:34
|TRILC
|13,31
|112.137
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.528.473
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.047.503
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.015.738
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.274.848
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,60
|109.706.963
|% -8,00
|
|KUTPO
|55,50
|77.174.336
|% -5,77
|
|SONME
|77,00
|1.281.546
|% -5,64
|
|YESIL
|127,90
|52.874.227
|% -5,54
|
|THYAO
|15,06
|1.116.320.596
|% 2,80
|
|GARAN
|9,11
|923.790.288
|% 1,22
|
|PETKM
|6,20
|606.279.118
|% -0,48
|
|BIMAS
|69,20
|519.037.276
|% 3,52
|
|SISE
|7,67
|423.519.249
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,40
|274.186.170
|% 1,27
|
|GARAN
|9,11
|923.790.288
|% 1,22
|
|PETKM
|6,20
|606.279.118
|% -0,48
|
|THYAO
|15,06
|1.116.320.596
|% 2,80
|
|SISE
|7,67
|423.519.249
|% 1,05
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6420
|7,6445
|% -1,39
|
|Euro
|9,0981
|9,1072
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,5717
|10,6248
|% -0,86
|
|Frank
|8,1417
|8,1908
|% -1,12
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -1,35
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,67
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.784
|2.826
|6,00
|
|Tam
|2.771
|2.843
|8,53
|
|Yarım
|1.339
|1.375
|4,13
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|0,42
|