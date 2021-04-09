***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:52
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926194
BIST
16:041.374
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -42,76
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:048,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
16:049,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:04455,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,28
|Açılış
|: 455,97
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TUREX
|14,52
|304.005
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|570.687
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.856.884
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.527.692
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.684.982
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.366.088
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|20.275.704
|% -9,81
|
|EREGL
|16,07
|945.968.009
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,16
|784.476.638
|% -3,63
|
|BJKAS
|10,85
|767.927.895
|% 6,69
|
|GARAN
|6,65
|659.252.859
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,11
|555.371.102
|% -7,44
|
|EKGYO
|1,85
|403.808.840
|% -4,15
|
|DOHOL
|3,11
|555.371.102
|% -7,44
|
|TSKB
|1,35
|228.792.917
|% -4,26
|
|YKBNK
|2,10
|276.452.310
|% -3,67
|
|KRDMD
|7,16
|784.476.638
|% -3,63
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1640
|8,1691
|% 0,45
|
|Euro
|9,6975
|9,7044
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1694
|11,2254
|% 0,25
|
|Frank
|8,7693
|8,8221
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1709
|2,1818
|% 0,38
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-17,23
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.002
|3.077
|-29,79
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-14,41
|
|Çeyrek
|728
|744
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,42
|
Seans Raporu
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