***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:01
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966778
BIST
12:501.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:508,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:5010,2827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0112
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:50500,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,14
|Açılış
|: 500,56
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:50
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.082.840
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|82.991.742
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,01
|59.198.291
|% -9,03
|
|MARTI
|1,56
|11.268.095
|% -7,14
|
|YUNSA
|15,71
|8.392.476
|% -6,88
|
|HURGZ
|2,34
|24.585.288
|% -6,40
|
|BIOEN
|25,60
|111.854.686
|% -5,19
|
|MAREN
|10,38
|686.262.532
|% 3,28
|
|GARAN
|9,28
|597.883.199
|% 0,65
|
|THYAO
|14,06
|521.173.742
|% 1,37
|
|TUPRS
|116,90
|417.373.644
|% 0,78
|
|SISE
|8,19
|262.084.321
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,00
|106.979.563
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,37
|186.483.528
|% -0,42
|
|MAREN
|10,38
|686.262.532
|% 3,28
|
|GARAN
|9,28
|597.883.199
|% 0,65
|
|ALBRK
|1,81
|82.991.742
|% 9,70
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8538
|8,8605
|% 0,15
|
|Euro
|10,2782
|10,2827
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0245
|12,0848
|% 0,11
|
|Frank
|9,5200
|9,5773
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% 0,05
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,65
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|6,17
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|2,98
|
|Çeyrek
|799
|818
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|0,30
|