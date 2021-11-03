***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974199
BIST
14:161.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:169,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0683
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:1611,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1056
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:16555,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,13
|Açılış
|: 555,18
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:16
|IHAAS
|5,06
|27.353.884
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.623.477
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|81.084.740
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|40.675.519
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,36
|161.121.998
|% 8,46
|
|CANTE
|12,92
|98.653.047
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.140.409
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|66.786.159
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.676.679
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.199.969
|% -9,95
|
|GARAN
|10,18
|2.899.548.996
|% 0,20
|
|THYAO
|15,45
|1.392.574.505
|% -0,26
|
|SISE
|8,75
|957.387.446
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,11
|865.838.763
|% -4,84
|
|YKBNK
|2,82
|779.217.631
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,95
|664.260.835
|% -3,94
|
|GARAN
|10,18
|2.899.548.996
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,82
|779.217.631
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|261.788.162
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,11
|865.838.763
|% -4,84
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6670
|9,6707
|% 0,71
|
|Euro
|11,2090
|11,2289
|% 0,95
|
|Sterlin
|13,1483
|13,2142
|% 0,86
|
|Frank
|10,5809
|10,6446
|% 1,18
|
|Riyal
|2,5723
|2,5852
|% 0,78
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-2,45
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,33
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|19,02
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-1,75
|
Seans Raporu
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