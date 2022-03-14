***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2022 10:29
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010215
BIST
10:152.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,24
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.071
En Düşük
2.066
10:1514,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0858
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
14,8998
En Düşük
14,7077
10:1516,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1064
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,2931
En Düşük
16,0927
10:15943,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,70
|Açılış
|: 942,86
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler10:13
|CLEBI
|212,60
|15.767.395
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|9.668.566
|% 9,93
|
|GZNMI
|22,00
|37.318.135
|% 7,42
|
|VAKKO
|11,14
|8.870.234
|% 7,12
|
|CEMAS
|1,16
|32.458.910
|% 6,42
|
|KRVGD
|9,87
|30.926.191
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|28,50
|237.205
|% -8,77
|
|EPLAS
|18,70
|2.075.934
|% -7,70
|
|ROYAL
|3,50
|68.152
|% -5,66
|
|THYAO
|26,66
|368.502.061
|% 0,91
|
|KRDMD
|15,07
|183.930.439
|% 0,87
|
|SISE
|13,80
|182.928.817
|% 2,00
|
|PETKM
|8,27
|181.015.632
|% 1,60
|
|EREGL
|34,18
|91.045.045
|% 0,59
|
|CEMAS
|1,16
|32.458.910
|% 6,42
|
|ODAS
|1,56
|35.499.423
|% 2,63
|
|PETKM
|8,27
|181.015.632
|% 1,60
|
|THYAO
|26,66
|368.502.061
|% 0,91
|
|SISE
|13,80
|182.928.817
|% 2,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8466
|14,8536
|% 0,60
|
|Euro
|16,2108
|16,2431
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,2748
|19,3715
|% 0,44
|
|Frank
|15,8052
|15,9004
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9463
|3,9661
|% 0,57
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-6,13
|
|Altın Gr.
|947
|948
|6,38
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,45
|
Seans Raporu
10:13
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866