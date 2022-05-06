***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 14:57
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027233
BIST
16:102.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,21
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
16:1014,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0904
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:1015,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1140
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:10902,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,52
|Açılış
|: 902,22
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ALKA
|35,02
|60.850.601
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.213.089
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|93.079.126
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.522.629
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.547.375
|% 9,92
|
|PETUN
|24,32
|57.683.404
|% -8,50
|
|SELVA
|18,24
|21.711.040
|% -7,32
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,50
|34.010.854
|% -5,95
|
|ODAS
|2,51
|428.603.262
|% -5,64
|
|SISE
|19,48
|4.372.247.027
|% 3,56
|
|THYAO
|42,38
|2.329.643.084
|% -0,70
|
|TUPRS
|253,80
|1.427.400.791
|% 3,47
|
|KOZAL
|185,20
|1.210.137.103
|% 4,22
|
|AKBNK
|8,78
|1.075.523.091
|% 0,00
|
|SISE
|19,48
|4.372.247.027
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,87
|832.332.869
|% 0,62
|
|ODAS
|2,51
|428.603.262
|% -5,64
|
|EKGYO
|2,68
|355.922.419
|% -1,11
|
|AKBNK
|8,78
|1.075.523.091
|% 0,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9444
|14,9493
|% 0,59
|
|Euro
|15,8098
|15,8211
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,3707
|18,4629
|% 0,38
|
|Frank
|15,0874
|15,1782
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9724
|3,9924
|% 0,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-1,15
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,42
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|3,00
|
|Tam
|6.035
|6.189
|12,16
|
|Yarım
|2.917
|2.994
|5,88
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,60
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Seans Raporu
16:08
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