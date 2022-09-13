***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:07
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062582
BIST
14:273.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 15,49
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:2718,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2468
En Düşük
18,2119
14:2718,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1330
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:271.014,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.014,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,78
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:25
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.865.452
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.356.136
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|3.291.181.310
|% 9,98
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|47.609.417
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,60
|9.910.848.209
|% 6,23
|
|YKBNK
|9,78
|8.865.149.077
|% 0,93
|
|ISCTR
|12,11
|7.722.414.536
|% -3,51
|
|THYAO
|76,25
|7.410.916.146
|% 1,73
|
|EREGL
|33,60
|5.601.409.241
|% 0,60
|
|YKBNK
|9,78
|8.865.149.077
|% 0,93
|
|EKGYO
|5,33
|3.432.851.678
|% -0,37
|
|ISCTR
|12,11
|7.722.414.536
|% -3,51
|
|AKBNK
|18,60
|9.910.848.209
|% 6,23
|
|KRDMD
|16,30
|4.723.877.845
|% 6,47
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2360
|18,2517
|% 0,20
|
|Euro
|18,5735
|18,5871
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,3429
|21,4499
|% 0,52
|
|Frank
|19,1556
|19,2710
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8387
|4,8629
|% 0,05
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.829
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|1,22
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
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14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, HEKTS
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14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, KRDMD
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 96 artarak (% 0.64 ) 3, 291
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, GARAN, NTHOL, OYYAT, ICBCT, VAKBN, ULUFA, VAKFN, HALKB, ROYAL
-
14:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KLNMA, UTPYA, ASUZU, BRMEN, ATSYH