***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 16:00
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083563
BIST
15:595.052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 74,69
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:5918,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:5919,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0955
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:591.069,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.069,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,71
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:57
|BRLSM
|15,29
|258.223.210
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.282.956
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.816.658
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,65
|7.812.828
|% -5,30
|
|THYAO
|125,10
|6.687.152.805
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,34
|5.004.480.945
|% 4,14
|
|SISE
|39,84
|3.952.230.642
|% 1,89
|
|EREGL
|43,00
|3.845.916.868
|% 0,80
|
|PETKM
|18,20
|3.525.040.920
|% 1,73
|
|EKGYO
|7,28
|2.469.163.627
|% 5,66
|
|SKBNK
|2,73
|905.357.589
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|5.004.480.945
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,76
|2.913.080.204
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,89
|2.837.103.080
|% -1,33
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6258
|18,6398
|% 0,04
|
|Euro
|19,4752
|19,4896
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,6561
|22,7697
|% 1,18
|
|Frank
|19,6601
|19,7785
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,02
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|16,01
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|8,45
|
|Cumhuriyet
|7.112
|7.219
|106,00
|
|Tam
|7.134
|7.191
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|87,88
|87,88
|0,91
|