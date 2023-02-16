***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:14
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113953
BIST
15:485.085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 134,70
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:4818,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:4820,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0363
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:481.113,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.113,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:46
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.597.588
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|254.749.813
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.703.352
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.683.245
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|181.264.356
|% -9,96
|
|EPLAS
|37,28
|29.230.849
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|29.240.604
|% -9,95
|
|THYAO
|143,00
|7.235.732.696
|% 2,22
|
|EREGL
|44,10
|6.067.514.852
|% 6,73
|
|TUPRS
|632,30
|4.078.801.071
|% 9,98
|
|SISE
|45,14
|3.191.721.380
|% 5,71
|
|ASELS
|58,70
|3.171.954.097
|% 0,86
|
|AKBNK
|16,47
|3.110.648.952
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,36
|1.609.868.470
|% 4,70
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.478.129
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.081.588.047
|% 4,31
|
|EREGL
|44,10
|6.067.514.852
|% 6,73
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8422
|18,8461
|% -0,01
|
|Euro
|20,1888
|20,1936
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6329
|22,7464
|% 0,11
|
|Frank
|20,3492
|20,4718
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0095
|5,0346
|% 0,00
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,19
|
|Cumhuriyet
|7.535
|7.649
|18,00
|
|Tam
|7.577
|7.628
|-7,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|