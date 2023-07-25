***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 16:01
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175010
BIST
'
16:256.581
En Düşük
|Değişim
|: -1,71%
|| -114,52
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:2526,9243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0175
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:2529,7339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0131
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:251.694,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.694,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BIENY
|57,75
|1.687.529.714
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.279.712
|% 10,00
|
|OYAYO
|37,26
|12.251.088
|% 9,98
|
|SEYKM
|10,93
|113.938.035
|% 9,96
|
|AZTEK
|48,62
|455.477.608
|% 9,95
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|KONTR
|201,00
|2.419.008.569
|% -9,99
|
|EUPWR
|173,10
|4.815.557.403
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.523.885.626
|% -9,96
|
|GESAN
|91,65
|3.858.451.071
|% -9,79
|
|ASTOR
|101,40
|11.219.218.883
|% -4,97
|
|THYAO
|219,90
|8.988.188.005
|% -0,86
|
|EUPWR
|173,10
|4.815.557.403
|% -9,98
|
|TUPRS
|92,75
|4.158.541.695
|% 0,98
|
|GESAN
|91,65
|3.858.451.071
|% -9,79
|
|ZOREN
|4,04
|1.201.511.936
|% -6,91
|
|YKBNK
|13,16
|3.311.907.299
|% 2,97
|
|EKGYO
|8,22
|1.615.129.516
|% -0,60
|
|ODAS
|10,03
|1.903.221.783
|% -5,29
|
|SKBNK
|2,92
|471.970.705
|% -1,35
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9171
|26,9226
|% -0,07
|
|Euro
|29,7108
|29,7235
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,4053
|34,5779
|% -0,25
|
|Frank
|30,8567
|31,0426
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1586
|7,1945
|% -0,20
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.694
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-55,00
|
|Tam
|11.044
|11.142
|-12,00
|
|Yarım
|5.513
|5.597
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.798
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,27
|21,30
|0,16
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,34
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38BAGFS
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 412 adet işlem
-
16:37KARTN
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 78.00 lira fiyatla işlem gören hissede 509, 972 adet işlem
-
16:35GEREL
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 166, 606 adet işlem
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 49 kaybederek (% -1.48 ) 5, 878
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, TSPOR, SEYKM, AZTEK, MAKIM, ZEDUR, EDIP, INTEM, ISKUR, BIENY