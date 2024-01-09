***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 15:41
***ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236210
BIST
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16:247.773
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -46,33
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2429,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0717
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:2432,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0325
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:241.957,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.957,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MARKA
|42,90
|15.984.358
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.697.285
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.158.505
|% 9,97
|
|BEGYO
|4,44
|424.668.165
|% 9,90
|
|CEMAS
|5,12
|210.324.213
|% 9,87
|
|BAGFS
|30,00
|137.192.508
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|137.798.058
|% -8,23
|
|EBEBK
|64,90
|254.684.446
|% -7,94
|
|CVKMD
|385,25
|305.468.359
|% -7,45
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,40
|8.889.651.639
|% 0,33
|
|ISCTR
|25,50
|6.356.574.229
|% 0,79
|
|YKBNK
|22,84
|6.114.483.599
|% 3,82
|
|AKBNK
|41,06
|4.650.394.068
|% 1,53
|
|GARAN
|62,30
|2.910.029.333
|% 0,32
|
|YKBNK
|22,84
|6.114.483.599
|% 3,82
|
|ISCTR
|25,50
|6.356.574.229
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.572.188.866
|% 0,25
|
|VAKBN
|15,49
|2.518.107.464
|% 3,96
|
|HLGYO
|2,64
|385.458.234
|% 8,20
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9374
|29,9415
|% 0,24
|
|Euro
|32,7818
|32,7948
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9869
|38,1774
|% 0,02
|
|Frank
|35,0204
|35,2314
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9598
|7,9998
|% 0,23
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|941,28
|943,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,33
|989,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,32
|2.037,64
|% 0,66
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Seans Raporu
16:23
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