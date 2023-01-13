***ALCTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
13.01.2023 17:58
***ALCTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [ALCTL]
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (13.03.2023 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102216
BIST
17:594.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,25
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5918,8012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5920,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0410
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:591.153,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.153,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.156,27
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MANAS
|11,37
|103.252.056
|% 10,02
|
|BRKSN
|9,90
|3.267.495
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.399.813
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|159.646.674
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.703
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,88
|4.298.616.405
|% -7,40
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|ALFAS
|235,60
|326.578.254
|% -5,76
|
|ISFIN
|6,29
|164.799.117
|% -5,70
|
|THYAO
|134,60
|7.822.146.555
|% -0,88
|
|EREGL
|40,36
|6.020.014.092
|% 1,97
|
|ASELS
|55,30
|5.488.234.420
|% -1,07
|
|KRDMD
|18,71
|5.188.342.298
|% -1,01
|
|EKGYO
|7,88
|4.298.616.405
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.298.616.405
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,22
|2.871.495.785
|% 1,99
|
|KRDMD
|18,71
|5.188.342.298
|% -1,01
|
|SKBNK
|2,63
|556.174.848
|% -0,38
|
|PETKM
|17,81
|3.358.281.045
|% 2,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7914
|18,8012
|% 0,09
|
|Euro
|20,3480
|20,3515
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,8498
|22,9644
|% -0,09
|
|Frank
|20,1526
|20,2740
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|12,06
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.839
|7.916
|106,00
|
|Yarım
|3.819
|3.874
|52,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.937
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,16
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,35
|