***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzı sonucu 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin satışa sunulacak payların nominal değeri olan 6.000.000 TL artırılarak 46.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 06.12.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 06.12.2022 tarihli ve 10719 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119317BIST