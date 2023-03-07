***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.03.2023 14:31
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL (dört milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2023 tarihinde gönderilen aynı tarihli ve E-29833736-110.04.04-34257 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır. Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk onaylı tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120981
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
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5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 19,1100
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|Önceki Kapanış
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18,9577
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -17,31
|Açılış
|: 1.104,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9192
|18,9233
|% 0,15
|
|Euro
|19,9706
|19,9795
|% -0,96
|
|Sterlin
|22,3310
|22,4430
|% -1,38
|
|Frank
|20,0184
|20,1390
|% -0,88
|
|Riyal
|5,0263
|5,0515
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,45
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-17,78
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.514
|7.587
|-92,00
|
|Yarım
|3.671
|3.713
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.856
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-3,07
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