***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL (dört milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2023 tarihinde gönderilen aynı tarihli ve E-29833736-110.04.04-34257 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır. Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 spk onaylı tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120981BIST