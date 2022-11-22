***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2022 11:00
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazlı Gül Aktaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.08.2022 03122303257 yatirimciiliskileri@alfasolarenerji.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 922600 - 924368 - 922627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081558
BIST
14:174.699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 128,75
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.701
En Düşük
4.567
14:1718,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:1719,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0918
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:171.046,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.046,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,18
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PRDGS
|13,86
|115.536.458
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|27.299.153
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.271.522
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|484.894
|% 10,00
|
|HUNER
|14,86
|132.273.178
|% 9,99
|
|SILVR
|17,34
|13.344.985
|% -9,97
|
|MZHLD
|154,00
|77.253.020
|% -9,09
|
|BRLSM
|27,70
|553.916.487
|% -4,61
|
|SUMAS
|105,10
|634.804
|% -4,45
|
|COSMO
|91,50
|1.703.639
|% -3,79
|
|THYAO
|107,60
|4.825.819.950
|% 0,65
|
|EREGL
|39,92
|4.640.157.987
|% 5,89
|
|SASA
|148,10
|4.050.900.682
|% 8,98
|
|HEKTS
|39,86
|3.670.317.882
|% 6,58
|
|KRDMD
|13,58
|2.916.707.495
|% 3,27
|
|EKGYO
|5,91
|2.578.963.576
|% 2,25
|
|KRDMD
|13,58
|2.916.707.495
|% 3,27
|
|YKBNK
|11,40
|2.329.288.231
|% -0,09
|
|PETKM
|15,92
|2.848.465.515
|% 4,12
|
|ISCTR
|9,84
|1.523.405.481
|% 0,92
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6256
|18,6328
|% 0,07
|
|Euro
|19,1666
|19,1759
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0441
|22,1547
|% 0,47
|
|Frank
|19,4418
|19,5589
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,06
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.008
|7.076
|4,00
|
|Yarım
|3.404
|3.460
|3,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,19
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|0,19
|
|B. Petrol
|88,08
|88,08
|0,63
|