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***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2022 11:00
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazlı Gül Aktaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.08.2022 03122303257 yatirimciiliskileri@alfasolarenerji.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 922600 - 924368 - 922627




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081558


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BIST En Aktif Hisseler14:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRDGS 13,86 115.536.458 % 10,00  
IMASM 169,40 27.299.153 % 10,00  
CMENT 66,00 2.271.522 % 10,00  
UZERB 68,75 484.894 % 10,00  
HUNER 14,86 132.273.178 % 9,99  
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14:15 Alış Satış %  
Dolar 18,6256 18,6328 % 0,07  
Euro 19,1666 19,1759 % 0,53  
Sterlin 22,0441 22,1547 % 0,47  
Frank 19,4418 19,5589 % 0,54  
Riyal 4,9422 4,9669 % 0,06  
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14:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 7,77  
Altın Gr. 1.046 1.046 5,34  
Cumhuriyet 6.993 7.099 2,00  
Tam 7.008 7.076 4,00  
Yarım 3.404 3.460 3,00  
Çeyrek 1.697 1.729 1,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,19 0,32  
Gümüş Gr. 12,66 12,68 0,19  
B. Petrol 88,08 88,08 0,63  
Seans Raporu 14:15
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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