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***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

15.11.2022 17:12
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Alfa Solar Enerji payları, 16/11/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 46.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ALFA SOLAR ENERJI XUTUM 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XTUMY 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XYLDZ 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XHARZ 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XKTUM 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XUHIZ 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XELKT 16/11/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080125


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KONKA 58,30 295.383.262 % 10,00  
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Tam 7.028 7.164 30,00  
Yarım 3.413 3.502 14,00  
Çeyrek 1.707 1.751 8,00  
Gümüş.Ons 21,75 21,79 -0,21  
Gümüş Gr. 13,00 13,01 -0,14  
B. Petrol 92,31 92,31 -0,83  
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