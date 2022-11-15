***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ALFAS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAlfa Solar Enerji payları, 16/11/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 46.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiALFA SOLAR ENERJI XUTUM 16/11/2022ALFA SOLAR ENERJI XTUMY 16/11/2022ALFA SOLAR ENERJI XYLDZ 16/11/2022ALFA SOLAR ENERJI XHARZ 16/11/2022ALFA SOLAR ENERJI XKTUM 16/11/2022ALFA SOLAR ENERJI XUHIZ 16/11/2022ALFA SOLAR ENERJI XELKT 16/11/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080125BIST