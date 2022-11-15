***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
15.11.2022 17:12
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji payları, 16/11/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 46.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ALFA SOLAR ENERJI XUTUM 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XTUMY 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XYLDZ 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XHARZ 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XKTUM 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XUHIZ 16/11/2022
ALFA SOLAR ENERJI XELKT 16/11/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080125
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1320
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.060,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.060,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|ROYAL
|4,99
|873.554
|% -6,73
|
|SUMAS
|90,00
|915.584
|% -6,20
|
|ULAS
|7,10
|3.581.621
|% -5,96
|
|GZNMI
|49,76
|305.956.312
|% -5,76
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|KONTR
|196,00
|2.082.825.204
|% 9,99
|
|PGSUS
|380,00
|1.393.596.688
|% 1,23
|
|ENJSA
|27,42
|1.045.412.211
|% 5,95
|
|JANTS
|138,20
|583.302.323
|% 9,94
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ADESE
|1,30
|230.127.809
|% 2,36
|
|HLGYO
|4,28
|370.854.818
|% -3,39
|
|IHLGM
|1,07
|73.378.978
|% 0,94
|
|MOBTL
|3,23
|203.694.881
|% -3,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6222
|% 0,10
|
|Euro
|19,3612
|19,3768
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,1047
|22,2156
|% 1,38
|
|Frank
|19,6281
|19,7463
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.028
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.413
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,83
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
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17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında