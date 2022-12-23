***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2022 10:00
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089355
BIST
11:185.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -28,36
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
11:1818,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,6959
En Düşük
18,6140
11:1819,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
11:181.079,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.079,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.080,44
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TERA
|12,10
|90.448
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|52.527.148
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|12.561.443
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|2.880.612
|% 9,96
|
|VKING
|24,34
|993.900
|% 9,94
|
|OZSUB
|22,34
|27.779.666
|% -6,99
|
|BRKO
|4,20
|1.306.145
|% -6,87
|
|HEKTS
|41,00
|355.663.437
|% -6,73
|
|IDEAS
|43,14
|13.849.818
|% -6,70
|
|SASA
|117,50
|280.203.148
|% -6,00
|
|THYAO
|142,20
|2.052.959.456
|% 0,07
|
|KRDMD
|18,75
|1.633.049.382
|% 1,30
|
|ASELS
|58,40
|1.279.900.277
|% 0,52
|
|KOZAL
|587,70
|1.265.412.443
|% 4,35
|
|GUBRF
|274,10
|1.172.125.287
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,25
|931.177.991
|% -0,72
|
|KRDMD
|18,75
|1.633.049.382
|% 1,30
|
|BIOEN
|19,37
|975.744.296
|% -1,17
|
|TSKB
|4,63
|234.438.439
|% -2,11
|
|YKBNK
|12,00
|593.545.514
|% -0,58
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6841
|18,6934
|% 0,17
|
|Euro
|19,8041
|19,8242
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,4692
|22,5819
|% 0,34
|
|Frank
|19,9615
|20,0818
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9532
|4,9781
|% 0,15
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|3,45
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,74
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.288
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.529
|3.589
|11,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|1,19
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:30XU100
Endeks 5, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 25, 181.00 milyon TL de
-
11:30SASA
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 117.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 394, 534 adet işlem
-
11:29SASA
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 117.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 388, 076 adet işlem
-
11:28OZSUB
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 221, 099 adet işlem
-
11:27TLMAN
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 594 adet işlem