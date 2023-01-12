***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:45
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100743
BIST
13:294.663
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -66,23
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.639
13:2918,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:2920,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0386
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:291.137,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.137,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:29
|SDTTR
|62,30
|11.181.542
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.130.312
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,07
|311.998.725
|% 8,04
|
|RODRG
|31,28
|12.446.459
|% 6,61
|
|MRGYO
|4,68
|11.607.180
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|BEYAZ
|17,22
|27.399.101
|% -9,84
|
|POLTK
|1.570,00
|59.083.413
|% -9,65
|
|PCILT
|25,90
|17.241.398
|% -9,44
|
|THYAO
|127,40
|6.873.153.243
|% 1,68
|
|KRDMD
|17,55
|4.411.908.159
|% 2,09
|
|ASELS
|52,25
|3.247.189.476
|% -1,04
|
|EREGL
|36,92
|2.948.984.607
|% 0,22
|
|KOZAL
|512,00
|2.272.877.937
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,91
|2.170.381.482
|% -2,10
|
|KRDMD
|17,55
|4.411.908.159
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,47
|1.752.116.839
|% -1,40
|
|PETKM
|16,30
|1.761.149.712
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,49
|269.520.299
|% -2,35
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7847
|% 0,05
|
|Euro
|20,2201
|20,2288
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7603
|22,8745
|% 0,12
|
|Frank
|20,0596
|20,1805
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,21
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,93
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,88
|