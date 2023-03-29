***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 12:36
***ALFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129048
BIST
13:354.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -20,88
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3519,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
13:3520,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0656
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
13:351.210,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.210,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EKSUN
|71,50
|3.082.079
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.585.495
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.726.743
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|58.975.615
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|4.815.784.651
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|731.275.014
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.206.066.116
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,20
|20.475.009
|% -9,97
|
|CANTE
|42,66
|235.879.118
|% -9,89
|
|AKFYE
|20,34
|4.815.784.651
|% -10,00
|
|EREGL
|36,56
|3.464.718.314
|% 2,12
|
|ASTOR
|49,20
|3.206.066.116
|% -9,97
|
|THYAO
|118,90
|1.881.094.745
|% -0,42
|
|SISE
|42,16
|1.174.754.839
|% 0,38
|
|AKFYE
|20,34
|4.815.784.651
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|718.796.981
|% -1,73
|
|EREGL
|36,56
|3.464.718.314
|% 2,12
|
|ISCTR
|12,93
|1.060.535.211
|% -0,54
|
|KATMR
|1,29
|94.474.845
|% 0,78
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1331
|19,1377
|% 0,12
|
|Euro
|20,7778
|20,7858
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,5461
|23,6641
|% 0,11
|
|Frank
|20,7715
|20,8966
|% 0,32
|
|Riyal
|5,0803
|5,1058
|% 0,09
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|8.171
|8.295
|-5,00
|
|Tam
|8.193
|8.276
|-55,00
|
|Yarım
|4.016
|4.049
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|