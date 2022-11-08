***ALFAS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.11.2022 16:17
***ALFAS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin
paylarını halka arz eden aracı kurum tarafından yayınlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078048
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1246
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2218
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7568
En Düşük
18,4643
18:051.024,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 29,34
|Açılış
|: 1.024,68
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.025,23
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5788
|18,6078
|% 0,71
|
|Euro
|18,7285
|18,7451
|% 1,13
|
|Sterlin
|21,4324
|21,5399
|% 1,02
|
|Frank
|18,8001
|18,9133
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,41
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|29,26
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.833
|6.902
|154,00
|
|Yarım
|3.330
|3.374
|75,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|0,49
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-0,08
|