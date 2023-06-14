***ALGYO* *MERIT* *SKTAS* *INFO* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.06.2023 16:50
***ALGYO******MERIT******SKTAS******INFO******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALGYO, INFO, MERIT, SKTAS, ZOREN
15.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
INFO YATIRIM INFO 1 0,9
MERIT TURIZM MERIT 1 0,9
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ALARKO GMYO ALGYO 125,00000 Kaydi Pay
SOKTAS SKTAS 44,3433 1,00 Kaydi Pay
ZORLU ENERJİ ZOREN 100,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158710
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0793
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0905
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6160
En Düşük
25,2311
18:051.481,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.481,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|14,74
|1.321.484
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.356.276
|% 10,00
|
|BJKAS
|17,05
|183.731.044
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.366.794
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.053.681
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.222.280
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|916.271.022
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|26.947.921
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.533.274.124
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.113.816.181
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,10
|5.104.681.248
|% 2,98
|
|SASA
|54,95
|4.975.145.434
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.239.962.278
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,10
|5.104.681.248
|% 2,98
|
|ISCTR
|13,24
|4.239.962.278
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.113.816.181
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.838.253.549
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,57
|460.668.110
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5467
|23,5520
|% -0,34
|
|Euro
|25,5528
|25,5691
|% 0,36
|
|Sterlin
|29,7981
|29,9475
|% 0,27
|
|Frank
|26,1279
|26,2853
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2616
|6,2930
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|13,92
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.484
|6,87
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.794
|4.888
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.444
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|18,20
|18,22
|0,22
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
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17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem