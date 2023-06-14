***ALGYO* *MERIT* *SKTAS* *INFO* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ALGYO******MERIT******SKTAS******INFO******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALGYO, INFO, MERIT, SKTAS, ZOREN15.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaINFO YATIRIM INFO 1 0,9MERIT TURIZM MERIT 1 0,9Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaALARKO GMYO ALGYO 125,00000 Kaydi PaySOKTAS SKTAS 44,3433 1,00 Kaydi PayZORLU ENERJİ ZOREN 100,00000 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158710BIST