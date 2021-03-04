***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2021 15:19
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.018.835,12 TRY 15,274
M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,57 TRY 1,3461
Ferit Kora 3.721.004,07 TRY 7,0876
Özay Kora 3.510.345,39 TRY 6,6864
Tülay Önel 3.103.873,28 TRY 5,9121
Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279
Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915104
BIST
15:521.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:527,4392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:528,9660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
15:52411,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 411,01
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DYOBY
|16,72
|153.342.547
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.121.431
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|270.357.769
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.741.000
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.630.119
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,97
|1.955.898.830
|% 0,34
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|PGSUS
|92,55
|744.905.380
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,46
|684.567.233
|% 1,23
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|DOHOL
|3,35
|504.885.955
|% 0,90
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4319
|7,4353
|% -0,14
|
|Euro
|8,9535
|8,9611
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,3356
|10,3874
|% -0,23
|
|Frank
|8,0147
|8,0630
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9758
|1,9857
|% -0,17
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,13
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.719
|2.790
|18,88
|
|Yarım
|1.314
|1.350
|9,13
|
|Çeyrek
|659
|675
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,09
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 54 artarak (% 0.84 ) 1, 627
-
16:01XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 18, 154.00 milyon TL de
-
16:00HUBVC
Yüzde 5.28 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 554, 549 adet işlem
-
15:59GEDZA
Yüzde 6.12 oranında artışla 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 512 adet işlem
-
15:58DGKLB
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 946, 308 adet işlem