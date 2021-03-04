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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2021 15:19



***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.018.835,12 TRY 15,274
M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,57 TRY 1,3461
Ferit Kora 3.721.004,07 TRY 7,0876
Özay Kora 3.510.345,39 TRY 6,6864
Tülay Önel 3.103.873,28 TRY 5,9121
Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279
Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915104


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DYOBY 16,72 153.342.547 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.121.431 % 10,00  
KRVGD 18,59 270.357.769 % 10,00  
VAKFN 23,56 12.438.478 % 9,99  
INDES 30,48 10.741.000 % 9,96  
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15:50 Alış Satış %  
Dolar 7,4319 7,4353 % -0,14  
Euro 8,9535 8,9611 % -0,28  
Sterlin 10,3356 10,3874 % -0,23  
Frank 8,0147 8,0630 % -0,60  
Riyal 1,9758 1,9857 % -0,17  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 4,13  
Altın Gr. 411 411 0,53  
Cumhuriyet 2.734 2.775 20,00  
Tam 2.719 2.790 18,88  
Yarım 1.314 1.350 9,13  
Çeyrek 659 675 4,57  
Gümüş.Ons 26,05 26,09 -0,09  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,02  
B. Petrol 64,16 64,16 0,09  
Seans Raporu 15:50
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