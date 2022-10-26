***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 10:01
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074239
BIST
12:053.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 13,40
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:0518,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:0518,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1299
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:051.001,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.001,48
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:03
|GOLTS
|107,20
|53.417.773
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.964.998
|% 9,94
|
|CRFSA
|60,95
|93.314.956
|% 9,92
|
|TUREX
|15,95
|24.226.355
|% 9,17
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|AGYO
|7,53
|34.224.821
|% -9,93
|
|UFUK
|63,25
|2.084.484
|% -6,50
|
|ALKA
|36,96
|146.163.553
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,15
|45.197.640
|% -6,21
|
|BEYAZ
|15,29
|33.746.338
|% -4,44
|
|THYAO
|100,70
|2.266.141.532
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|SISE
|33,72
|939.623.414
|% -0,30
|
|SASA
|105,30
|897.700.109
|% 0,29
|
|TUPRS
|371,80
|815.220.899
|% -0,72
|
|TSKB
|3,19
|617.879.219
|% 0,31
|
|SKBNK
|2,14
|406.656.961
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,57
|546.248.061
|% 0,88
|
|ISGYO
|8,96
|806.116.569
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6118
|% 0,05
|
|Euro
|18,6719
|18,6812
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,5525
|21,6606
|% 1,29
|
|Frank
|18,7998
|18,9130
|% 0,91
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% -0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|20,37
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,12
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.722
|6.801
|43,00
|
|Yarım
|3.275
|3.325
|24,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.665
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,77
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,22
|
|B. Petrol
|91,63
|91,63
|-0,11
|