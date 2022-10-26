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***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

26.10.2022 10:01
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ALKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074239


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 107,20 53.417.773 % 9,95  
DOGUB 10,29 4.964.998 % 9,94  
CRFSA 60,95 93.314.956 % 9,92  
TUREX 15,95 24.226.355 % 9,17  
ATSYH 120,00 838.800 % 9,09  
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12:03 Alış Satış %  
Dolar 18,6077 18,6118 % 0,05  
Euro 18,6719 18,6812 % 0,70  
Sterlin 21,5525 21,6606 % 1,29  
Frank 18,7998 18,9130 % 0,91  
Riyal 4,9337 4,9585 % -0,00  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.674 20,37  
Altın Gr. 1.001 1.001 12,12  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.722 6.801 43,00  
Yarım 3.275 3.325 24,00  
Çeyrek 1.643 1.665 13,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,77 0,40  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,22  
B. Petrol 91,63 91,63 -0,11  
Seans Raporu 12:03
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