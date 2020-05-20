***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ALKIM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ALKIM payında 21/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.ALKIM payında tedbirin uygulanacağı son tarih 19/06/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845996BIST