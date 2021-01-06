***ALKIM* *LINK* *AKMGY* *SODSN* *AVISA* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.01.2021 09:17
***ALKIM******LINK******AKMGY******SODSN******AVISA******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMGY, ALKIM, AVISA, PAGYO, SODSN, LINK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,47 TL Teorik Fiyat: 74,08 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). ALKIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3728766 TL Teorik Fiyat: 14,947 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). AVISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3333333 TL Teorik Fiyat: 18,277 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,11 TL Teorik Fiyat: 6,19 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). SODSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,425054 TL Teorik Fiyat: 27,955 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). LINK.E % 100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 34,15 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897289
BIST
11:001.508
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:00
|BRSAN
|29,92
|121.315.144
|% 10,00
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|OYAYO
|9,24
|6.418.511
|% 10,00
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|BRYAT
|473,50
|27.983.710
|% 9,99
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|IDGYO
|9,04
|6.230.842
|% 9,98
|
|ATSYH
|7,39
|492.972
|% 9,97
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|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
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|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,50
|1.064.973
|% -7,66
|
|NIBAS
|51,20
|4.055.929
|% -6,91
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
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|GUBRF
|69,45
|508.683.056
|% -0,43
|
|TKFEN
|18,11
|460.895.923
|% -0,55
|
|PETKM
|5,28
|443.977.282
|% 0,00
|
|TCELL
|17,00
|438.055.881
|% 3,03
|
|GARAN
|10,23
|313.656.980
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,41
|264.301.261
|% 1,26
|
|PETKM
|5,28
|443.977.282
|% 0,00
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|SKBNK
|1,54
|82.272.549
|% 1,99
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|TSKB
|1,81
|95.589.230
|% 2,26
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|YKBNK
|3,08
|148.800.294
|% 0,98
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|11:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3579
|7,3599
|% -0,36
|
|Euro
|9,0761
|9,0822
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0135
|10,0637
|% -0,24
|
|Frank
|8,3613
|8,4117
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% -0,45
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|11:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.950
|1.950
|0,49
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|Altın Gr.
|460
|461
|-2,44
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|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
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|B. Petrol
|53,75
|53,75
|0,15
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