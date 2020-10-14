ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 10:18
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 233.133,64 % 0,006221 % 0,045674 % 734,19
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.980,83 % 0,04 % 0,000584 % 1,46
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.707,74 % 0,0315 % 0,001118 % 3,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881419
BIST
11:371.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:377,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:379,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:37484,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,25
|Açılış
|: 484,80
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ESEN
|12,43
|681.761
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.349.515
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.145.056
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|582.454
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.328.821
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.456.933
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|468.187.788
|% -1,07
|
|SISE
|6,79
|336.316.791
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,92
|316.741.013
|% 0,52
|
|KRDMD
|3,63
|283.471.239
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,26
|239.087.232
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,92
|316.741.013
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,78
|468.187.788
|% -1,07
|
|TSKB
|1,19
|185.011.859
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|283.471.239
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,14
|149.059.036
|% -1,38
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9415
|7,9446
|% 0,32
|
|Euro
|9,3281
|9,3341
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2239
|10,2752
|% 0,11
|
|Frank
|8,6618
|8,7139
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,35
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,16
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,10
|
Seans Raporu
11:37
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11:48CELHA
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11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 7 artarak (% 0.53 ) 1, 074
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11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, DAGHL, MERIT, KERVN, KLNMA, DENGE, DOBUR, EUYO, ESEN, POLTK
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11:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVOD, TKURU, YAPRK, EMNIS, MERKO, PENGD, IZFAS, VANGD, DYOBY