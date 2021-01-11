ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,94Varsa İade Tutarı (TL)9695,76Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)55682,8Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 8,05Brüt Getiri (%)% 13,55Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)37667,77Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,75AçıklamalarFon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900504BIST