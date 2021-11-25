ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan 24/11/2021 tarihli kredi derecelendirme raporunda, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan özel sektör tahvili ihraççısı Vakıf Faktoring A.Ş ‘nin " uzun vadeli ulusal kredi notu" AA(-) 'den AA'ya revize edilirken, "kısa vadeli ulusal kredi notu" A-1 olarak açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979609BIST