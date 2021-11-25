ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
25.11.2021 15:24
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan 24/11/2021 tarihli kredi derecelendirme raporunda, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan özel sektör tahvili ihraççısı Vakıf Faktoring A.Ş ‘nin " uzun vadeli ulusal kredi notu" AA(-) 'den AA'ya revize edilirken, "kısa vadeli ulusal kredi notu" A-1 olarak açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979609
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
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|Önceki Kapanış
|: 1.812
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1.834
En Düşük
1.806
18:0511,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 11,9500
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|Önceki Kapanış
|: 12,0000
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En Düşük
11,8488
18:0513,4707
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|Önceki Kapanış
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18:05686,72
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|Açılış
|: 686,72
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|Önceki Kapanış
|: 683,53
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704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|33,88
|372.816
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.390.534
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.711.623
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.553.995
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|1.385.513
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.568.758
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.246.978
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.740.779
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.308.761
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.643.855.559
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.146.054.973
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.920.169.418
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.869.448.773
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.608.998.575
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.107.411.518
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.146.054.973
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|916.612.706
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.608.998.575
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|876.930.391
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9834
|12,0018
|% 0,96
|
|Euro
|13,4499
|13,4776
|% 1,11
|
|Sterlin
|15,8488
|15,9283
|% 0,31
|
|Frank
|12,7172
|12,7938
|% 0,30
|
|Riyal
|3,1738
|3,1897
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,66
|
|Altın Gr.
|687
|687
|3,19
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,05
|9,07
|0,06
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,34
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