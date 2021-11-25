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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

25.11.2021 15:24
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan 24/11/2021 tarihli kredi derecelendirme raporunda, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan özel sektör tahvili ihraççısı Vakıf Faktoring A.Ş ‘nin " uzun vadeli ulusal kredi notu" AA(-) 'den AA'ya revize edilirken, "kısa vadeli ulusal kredi notu" A-1 olarak açıklanmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979609


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