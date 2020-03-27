ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.03.2020 11:17
e 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni doğrultusunda, 27/03/2020 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832585
BIST
12:3589.858
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -1.669,87
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:356,4639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0684
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:357,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0591
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1223
En Düşük
7,0479
12:35336,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,37
|Açılış
|: 336,88
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,36
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|15.555.966
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|2.031.533
|% 9,84
|
|QNBFL
|116,10
|2.985.444
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.218.618
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.314.862
|% -9,77
|
|LKMNH
|6,18
|4.373.272
|% -9,38
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,19
|772.245.607
|% -0,65
|
|GARAN
|8,03
|384.160.331
|% 1,13
|
|ASELS
|23,64
|358.123.205
|% -2,56
|
|ECILC
|5,02
|200.535.164
|% 3,51
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,86
|96.350.920
|% 2,38
|
|IHLAS
|0,46
|43.588.248
|% 0,00
|
|ODAS
|1,30
|121.367.816
|% -2,26
|
|THYAO
|9,19
|772.245.607
|% -0,65
|
|YKBNK
|1,91
|142.815.167
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8533
|7,8927
|% 0,92
|
|Frank
|6,6761
|6,7163
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7161
|1,7247
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-9,68
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-0,43
|