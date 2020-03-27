ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
27.03.2020 11:20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832588
BIST
11:1691.952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 423,98
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
91.305
11:166,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0476
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4451
En Düşük
6,3903
11:167,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0436
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,1120
En Düşük
7,0479
11:16336,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,94
|Açılış
|: 336,45
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|10.448.055
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|27.293.156
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|9.970.421
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|18.527.083
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.815.700
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.757.496
|% -9,77
|
|QNBFB
|36,50
|485.439
|% -5,68
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|ISYAT
|2,11
|3.776.701
|% -3,65
|
|THYAO
|9,53
|408.487.775
|% 3,03
|
|GARAN
|8,11
|214.633.335
|% 2,14
|
|ASELS
|24,20
|181.827.480
|% -0,25
|
|IPEKE
|8,36
|106.753.200
|% 5,56
|
|KOZAA
|10,11
|98.612.277
|% 3,06
|
|IHLAS
|0,47
|32.771.827
|% 2,17
|
|IHLGM
|0,90
|59.847.211
|% 7,14
|
|ODAS
|1,35
|74.851.280
|% 1,50
|
|YKBNK
|1,94
|91.959.364
|% 0,00
|
|THYAO
|9,53
|408.487.775
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8421
|7,8814
|% 0,77
|
|Frank
|6,6625
|6,7027
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7096
|1,7182
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.624
|-7,89
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,50
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|25,93
|25,93
|-0,41
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