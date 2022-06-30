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***ALNTF* *ATAYM* *GARFA* *HUZFA* *NURVK* *YKFKT* *QNBFI* *EMVAR* *OSMEN* *BRKT* *ARNFK* *DNFIN* *TMKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

30.06.2022 17:45
***ALNTF* *ATAYM* *GARFA* *HUZFA* *NURVK* *YKFKT* *QNBFI* *EMVAR* *OSMEN* *BRKT* *ARNFK* *DNFIN* *TMKS*** BORS


***ALNTF******ATAYM******GARFA******HUZFA******NURVK******YKFKT******QNBFI******EMVAR******OSMEN******BRKT******ARNFK******DNFIN******TMKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [OSMEN, QNBFI, HUZFA, TMKS, DNFIN, ALNTF, GARFA, ATAYM, NURVK, EMVAR, YKFKT, BRKT, ARNFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK92224 50.000.000 30.06.2022 14.09.2022 04.07.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM82233 111.500.000 30.06.2022 04.08.2022 04.07.2022
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRFE2217 10.441.000 30.06.2022 04.10.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKS82215 41.000.000 29.06.2022 31.08.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKS92214 33.000.000 29.06.2022 27.09.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKSE2218 32.000.000 29.06.2022 27.10.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKSK2210 30.000.000 29.06.2022 30.11.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKSA2212 21.000.000 29.06.2022 28.12.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKS32319 23.844.000 29.06.2022 27.03.2023 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKV72210 40.000.000 29.06.2022 29.07.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKV82219 41.000.000 29.06.2022 31.08.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKV92218 23.000.000 29.06.2022 27.09.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKVE2213 23.000.000 29.06.2022 27.10.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKVK2215 19.000.000 29.06.2022 30.11.2022 04.07.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleşt
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RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
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Altın Gr. 969 969 -3,50  
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Tam 6.459 6.575 -66,00  
Yarım 3.161 3.215 -32,00  
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