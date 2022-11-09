***ALNUS* *ALFAS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
09.11.2022 13:51
***ALNUS******ALFAS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078522
BIST
13:364.412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 51,43
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:3618,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:3618,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:361.020,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.020,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:35
|ODAS
|9,79
|1.603.203.635
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.511.818
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|48.820.536
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.825.648
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.504.857
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.296.101
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.385.137
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|58.778.720
|% -9,84
|
|ULAS
|7,32
|6.124.475
|% -9,52
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,80
|5.377.449.454
|% -0,18
|
|EREGL
|36,10
|2.811.947.917
|% 1,01
|
|TTKOM
|13,85
|2.546.658.648
|% 1,09
|
|TCELL
|31,80
|2.285.671.986
|% 8,16
|
|ASELS
|36,88
|2.202.290.475
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,14
|1.229.876.895
|% -1,15
|
|TTKOM
|13,85
|2.546.658.648
|% 1,09
|
|SKBNK
|2,16
|359.485.085
|% 2,37
|
|ODAS
|9,79
|1.603.203.635
|% 10,00
|
|TSKB
|3,14
|474.172.368
|% 0,64
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6007
|18,6040
|% 0,44
|
|Euro
|18,6918
|18,7062
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,1971
|21,3034
|% -0,54
|
|Frank
|18,7895
|18,9026
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,38
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-6,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.884
|115,00
|
|Tam
|6.817
|6.867
|-21,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-0,43
|