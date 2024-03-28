***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2024 14:16
***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALVES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALVES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263657
BIST
'
17:149.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,84
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1432,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1435,1229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:142.293,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,09
|Açılış
|: 2.293,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:14
|LINK
|390,50
|69.540.915
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.522.179
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|664.841.918
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.664.300
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|222.761.477
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|142.445.768
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|119.903.925
|% -9,96
|
|BRKVY
|205,10
|10.437.852
|% -9,37
|
|THYAO
|293,00
|9.416.033.469
|% 3,63
|
|ISCTR
|11,27
|4.252.158.195
|% 3,97
|
|AGROT
|37,04
|3.981.379.670
|% -5,41
|
|YKBNK
|27,64
|3.453.210.822
|% 4,62
|
|TUPRS
|174,90
|3.337.064.179
|% 3,06
|
|ISCTR
|11,27
|4.252.158.195
|% 3,97
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.469.107
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,64
|3.453.210.822
|% 4,62
|
|PEKGY
|12,58
|1.319.641.168
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,65
|1.128.206.970
|% 2,33
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3121
|32,3180
|% 0,21
|
|Euro
|35,0963
|35,1229
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8800
|41,0849
|% -0,49
|
|Frank
|35,8792
|36,0591
|% -0,22
|
|Riyal
|8,6242
|8,6674
|% -0,52
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|906,87
|908,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,34
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,26
|86,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,65
|2.206,94
|% 0,66
|