***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









Mali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteHasan Tahsin Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi eki olarak Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819408BIST