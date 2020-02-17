***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 12:18
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819408
BIST
14:59120.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 739,45
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:596,0486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:596,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:59307,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,74
|Açılış
|: 307,35
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|7,80
|115.039
|% 4,00
|
|EGCEY
|0,66
|71.962
|% 3,13
|
|IDEAS
|3,26
|103.857
|% 0,93
|
|FORMT
|2,44
|126.434
|% 0,83
|
|CEOEM
|7,79
|1.698.177
|% 0,52
|
|ARDYZ
|16,20
|30.148.655
|% -10,00
|
|HUBVC
|39,78
|46.644.087
|% -7,87
|
|QNBFL
|144,50
|1.977.548
|% -6,17
|
|PAPIL
|11,05
|10.836.979
|% -3,41
|
|DOKTA
|43,36
|4.181.180
|% -2,34
|
|HUBVC
|39,78
|46.644.087
|% -7,87
|
|YKSLN
|10,08
|44.854.453
|% 0,40
|
|ARDYZ
|16,20
|30.148.655
|% -10,00
|
|KFEIN
|15,31
|21.300.243
|% -1,80
|
|DERAS
|4,18
|12.221.629
|% 0,48
|
|YKSLN
|10,08
|44.854.453
|% 0,40
|
|DERAS
|4,18
|12.221.629
|% 0,48
|
|ARDYZ
|16,20
|30.148.655
|% -10,00
|
|PAPIL
|11,05
|10.836.979
|% -3,41
|
|CEOEM
|7,79
|1.698.177
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8490
|7,8884
|% -0,35
|
|Frank
|6,1351
|6,1720
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6078
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|-4,12
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,99
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|