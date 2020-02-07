***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2020 15:52
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2019 / 15.02.2019 / 22.07.2019 / 02.08.2019 / 12.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817614
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.468.683
|% 19,97
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|ARENA
|12,82
|37.462.149
|% 16,44
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|LINK
|34,18
|30.195.840
|% 15,79
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|AYCES
|11,59
|6.017.272
|% 14,98
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|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
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|DOKTA
|54,45
|72.744.929
|% -14,99
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|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
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|IZTAR
|3,04
|1.408.929
|% -9,25
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|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
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|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
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|THYAO
|14,58
|732.890.060
|% -1,09
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|GUSGR
|2,79
|496.080.071
|% 5,28
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|KRDMD
|2,94
|384.127.037
|% 0,00
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|YKBNK
|3,14
|286.220.154
|% -0,32
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|IHLGM
|1,23
|274.953.036
|% 4,24
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|IHLGM
|1,23
|274.953.036
|% 4,24
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|GUSGR
|2,79
|496.080.071
|% 5,28
|
|KRDMD
|2,94
|384.127.037
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|246.177.592
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,14
|286.220.154
|% -0,32
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7320
|7,7707
|% 0,20
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|Frank
|6,1121
|6,1490
|% -0,09
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|Riyal
|1,5917
|1,5997
|% 0,01
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|Alış
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|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,51
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|Altın Gr.
|301
|301
|-0,13
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|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|2,57
|
|Yarım
|961
|986
|1,25
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
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|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
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