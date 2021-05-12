***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 162.801.114 258.401.811Satışların Maliyeti3 -189.673.613 -242.723.514TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-26.872.499 15.678.297Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)-26.872.499 15.678.297Genel Yönetim Giderleri3 -6.282.179 -8.073.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3 78.156.540 23.658.460Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler3 -54.398.288 -20.373.563ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.396.426 10.889.524Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3 28.092 6.927.963Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3 -2.180 -53.493TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri27.199 1.141.616FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.343.315 18.905.610Finansman Gelirleri3,18 2.470.264 5.874.126Finansman Giderleri3,18 -27.387.169 -18.963.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-34.260.220 5.816.557Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.704.567 -3.996.018Dönem Vergi (Gideri) Geliri3 -130.921 -43.014Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3 1.835.488 -3.953.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-32.555.653 1.820.539DÖNEM KARI (ZARARI)-32.555.653 1.820.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 415.633 -272.023Ana Ortaklık Payları19 -32.971.286 2.092.562Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.390.817 -69.942.094Dönem Karı (Zararı)-32.555.653 1.820.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.429.343 88.356.580Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.753.402 1.709.044Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler193.711 -565.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 638.170 1.131.923Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -417.260 -555.688Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-27.199 -1.141.616Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.518.133 7.355.562Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.440 -1.480.377Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.537.573 8.835.939Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler39.696.181 38.036.427Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.704.567 3.996.018Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.517 47.086Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-27.517 47.086Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 37.777.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.788.414 -154.946.257Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 2.180 -4.608Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.816.376 15.042.803İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7,20 -1.176.971 1.686.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -72.639.405 13.356.002Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler692.667 1.544.559İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -15.954 7.256.815İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)708.621 -5.712.256Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-110.610.366 -181.702.696Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -110.610.366 -181.702.696Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -13.593.834 4.092.971Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -2.610.058 -3.225.238Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.725.071 -3.156.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,20 -10.330.650 51.583İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 72.055.721 -3.207.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 12.539.786 2.631.093Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.476.768 -759.561Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 1.476.768 -759.561Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.578.350 -905.767İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20 21.846.496 -108.744İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.268.146 -797.023Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 49.541.472 10.183.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.285.926 1.312.622Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.372.794 -11.316.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.658.720 12.629.175Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.914.724 -64.769.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.955.392 -3.984.338Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.520.701 -1.188.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-319.093 -6.879.832Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -6.223.866Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.599 56.748Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.599 56.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-369.692 -712.714Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-369.692 -712.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.399.451 24.004.502Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri24.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.624.524 87.733.335Kredilerden Nakit Girişleri6 66.624.524 87.733.335Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.706.940 -56.373.271Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -67.706.940 -56.373.271Ödenen Faiz18 -15.537.573 -8.835.939Alınan Faiz18 19.440 1.480.377YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.310.459 -52.817.424Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi455.020 1.101.302NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.855.439 -51.716.122DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.408.574 105.056.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.553.135 53.339.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.553.135 54.408.574Finansal Yatırımlar5 8.341 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.341 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar8.341 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar306.192.334 232.375.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 10.754.516 9.577.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 295.437.818 222.798.413Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.712.592 4.405.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 216.935 200.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.495.657 4.204.278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar933.793.042 823.182.676Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 933.793.042 823.182.676Türev Araçlar0 0Stoklar8 129.377.364 115.783.530Peşin Ödenmiş Giderler9 21.626.123 18.687.326İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.626.123 18.687.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar529 37.951Diğer Dönen Varlıklar33.028.105 27.077.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar33.028.105 27.077.845ARA TOPLAM1.461.291.565 1.275.969.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.461.291.565 1.275.969.640DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar87.787 87.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar87.787 87.787Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 281.506.054 281.506.054Maddi Duran Varlıklar12 20.779.906 20.280.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 106.467 118.019Peşin Ödenmiş Giderler320.375 649.114İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 320.375 649.114Ertelenmiş Vergi Varlığı38.980.829 33.145.622Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar7.689.772 6.229.816Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR349.471.190 342.016.658TOPLAM VARLIKLAR1.810.762.755 1.617.986.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar286.307.514 281.495.172İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 286.307.514 281.495.172Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.408.707 47.255.638İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 47.408.707 47.255.638Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar268.345.791 206.620.720İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 17.829.596 28.160.246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 250.516.195 178.460.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 28.915.187 16.375.401Diğer Borçlar12.894.584 14.478.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 2.969.177 1.285.181İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.925.407 13.193.553Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler20.039.000 18.562.232Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 20.039.000 18.562.232Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)480.366.043 430.824.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 480.366.043 430.824.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.979.470 2.520.172Kısa Vadeli Karşılıklar15.582.141 16.057.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 8.815.900 8.873.582Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.766.241 7.183.501Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.909.725 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.909.725ARA TOPLAM1.163.748.162 1.034.189.723TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.163.748.162 1.034.189.723UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar98.114.679 90.841.004İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 98.114.679 90.841.004Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar20.162.500 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 20.162.500 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14.036.619 14.848.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.036.619 14.848.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40.811.018 35.656.309Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.124.816 141.345.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.336.872.978 1.175.535.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar479.234.196 448.211.064Ödenmiş Sermaye16 200.000.000 200.000.000Sermaye Avansı16 24.000.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 1.498.280 1.498.280Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 -62.334.320 -62.334.320Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu16 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.914.752 -1.765.996Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.914.752 -1.765.996Madd