***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 17:50
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in sermaye avansı olarak önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.10.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ekleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972233
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.475
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|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.495
En Düşük
1.471
18:059,6253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0408
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|: 9,6050
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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En Düşük
9,5752
18:0511,1732
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|: 0,32%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
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557,79
En Düşük
555,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.180.753
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|14.396.761
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|KERVN
|0,74
|1.924.850
|% -7,50
|
|AGESA
|19,93
|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,99
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6066
|9,6281
|% 0,45
|
|Euro
|11,1558
|11,1730
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,1659
|13,2319
|% 0,12
|
|Frank
|10,3810
|10,4435
|% 0,05
|
|Riyal
|2,5508
|2,5636
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,10
|
|Altın Gr.
|556
|556
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,24
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Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
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17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
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17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
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17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
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17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem