***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.01.2021 17:15
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.12.2020
Ek Açıklamalar
30.12.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan onay başvurumuz, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 06.01.2021 tarihinde onaylanmış ve 08.01.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK ve Tic. Bak. Onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898427
BIST