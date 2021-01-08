***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.12.2020Ek Açıklamalar30.12.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan onay başvurumuz, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 06.01.2021 tarihinde onaylanmış ve 08.01.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin yazısı.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK ve Tic. Bak. Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898427BIST