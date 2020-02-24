***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2020 17:35
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarından şirketimiz portföyünde olmayan 0,43 Adet A Grubu ve 6.253.133,07 Adet B Grubu paylarının 22.01.2020 tarihli Kap duyurumuz kapsamında zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında 22.01.2020 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu' na (SPK) başvuru yapıldığı bildirilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun güncel değerleme raporu baz alınarak fiyatın tekrar belirlenmesi talebi doğrultusunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan 24.02.2020 tarihli değerleme raporu ile pay alım teklifi fiyatı, pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde A Grubu için 1,45 , B grubu hamiline yazılı paylar için 1,38 TL olarak belirlenmiştir.
Belirlenen fiyatın baz alınarak hazırlandığı pay alım teklifi formu onaylanması talebiyle SPK' ya gönderilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821185
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
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|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,1590
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|Önceki Kapanış
|: 6,1020
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6,1612
En Düşük
6,0929
18:056,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,6670
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|Önceki Kapanış
|: 6,6180
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6,6757
En Düşük
6,5989
18:05328,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 6,87
|Açılış
|: 328,89
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|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8806
|7,9201
|% 0,10
|
|Frank
|6,2288
|6,2663
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6256
|1,6338
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|30,28
|
|Altın Gr.
|330
|330
|7,57
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,69
|3,70
|0,07
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-2,70
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Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
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AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında