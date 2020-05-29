ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3738
|8,4158
|% 0,06
|Frank
|7,0639
|7,1065
|% 0,38
|Riyal
|1,8105
|1,8196
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|17,41
|Altın Gr.
|380
|381
|4,12
|Cumhuriyet
|2.467
|2.499
|25,20
|Tam
|2.539
|2.568
|18,30
|Yarım
|1.239
|1.253
|12,60
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,93
|0,54
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|B. Petrol
|35,96
|35,96
|-0,07
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem