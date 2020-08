***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörü görevine 04.08.2020 tarihi itibarıyla Sayın Okan Turan atanmıştır.OKAN TURAN | İşletme Yük. Müh.Lisans öğrenimini 1989 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde ve Yüksek Lisansını da İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği'nde 1992 yılında tamamlayarak İşletme Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.Çalışma hayatına 1992 yılında sermaye piyasası alanında faaliyet gösteren Data Menkul Değerler'de Finansal Analist olarak başlayıp 1996-1997 yılları arasında Bayındır Menkul Değerler'de Finansal Analiz Şefi olarak çalıştıktan sonra reel sektöre geçmiştir. 1997-1999 yılları arasında Total Oil (Elf Petrol)'de Bütçe ve Planlama Müdürü ve 2000-2001 yılları arasında Tırsan Treyler'de Bütçe Kontrol ve Raporlama Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2001-2007 yılları arasında Reckitt Benckiser Türkiye ofisinde Finansal Kontrol Müdürü ve Romanya ofisinde Romanya-Bulgaristan Finans Direktörü olarak çalışmıştır. 2008-2012 yılları arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nda Rusya ve Ukrayna Operasyonları Mali İşler Başkan Yardımcısı (CFO) olarak çalışmıştır. 2012-2015 yılları arasında Anadolu Efes'de Kurumsal Kontrol Direktörü ve son olarak 2016-2019 Aselsan Elektronik'de İcra Kurulu Üyesi ve Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev almıştır.Çok iyi düzeyde İngilizce ve temel düzeyde Rusça bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.OKAN TURAN | Management Engineer (BSc, MSc)He received his undergraduate degree (BSc) from Istanbul Technical University, Aeronautical and Astronautical Engineering Faculty in 1989 and Master's degree (MSc) Istanbul Technical University, Faculty of Management, Management Engineering in 1992.He began his professional career in the field of capital markets as Financial Analyst at Data Securities Co. in 1992 and continued to work as Chief Financial Analyst between 1996-1997 at Bayındır Securities Co., which was a top-ten brokerage house in terms of volume in Turkey at that time, till he moved to real sector. He worked as Budget and Planning Manager at Total Oil (formerly Elf Petroleum) between 1997- 1999 and Budget Control and Reporting Manager at Tırsan Trailer Company between 2000-2001 and then Financial Controller at Reckitt Benckiser Turkey office and Finance Director Romania-Bulgaria based in Bucharest Romania between 2001-2007. He worked as Vice President for Finance (CFO) at Şişecam Glass Packing Group in Russian Operations responsible for Russia and Ukraine based in Moscow between 2008-2012 and Group Corporate Controller at Anadolu Efes between 2012-2015 and finally Executive Committee Member and Executive Vice President for Financial Management (CFO) at Aselsan Elektronik between 2016-2019.He is married and has a daughter, can speak English and Russian.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864385BIST